DIRETTA OLANDA GERMANIA - La Germania fa visita all'Olanda nel match clou della seconda giornata del girone C di qualificazioni agli Europei del 2020, i primi con sede itinerante. I padroni di casa del Ct Koeman vogliano bissare il successo all'esordio contro la Bielorussia per mettere subito in discesa il discorso legato al passaggio alla fase finale, mentre gli ospiti del Ct Loew vogliono vendicare il ko in Nations League che è costato la retrocessione.

Calciomercato.it vi offre il match della 'Johan Cruijff Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; de Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Promes Promes, Depay, Babel. Ct. Koeman

GERMANIA (3-4-1-2): Neuer; Süle, Ginter, Rüdiger; Kehrer, Kroos, Kimmich, Schulz; Goretzka; Gnabry, Sané. Ct. Löw

CLASSIFICA GRUPPO C: Olanda punti 3, Irlanda del Nord 3, Germania* 0, Estonia 0, Bielorussia 0

*Una partita in meno

