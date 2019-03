CALCIOMERCATO LAZIO ROMULO GENOA / Arrivato a Roma nelle ultime ore di mercato come jolly per il centrocampo, Romulo sta invece trovando poco spazio nelle gerarchie di Simone Inzaghi.

L'italo-brasiliano, che laha acquistato in prestito con diritto di riscatto, potrebbe quindi lasciare la capitale in estate dopo soli sei mesi e tornare così al. Come infatti riferisce 'Sport Mediaset', Romulo non ha fino ad ora convinto l'ambiente biancoceleste e un suo riscatto pare, al momento, davvero difficile. Per tutte le ultime news di mercato CLICCA QUI