CALCIOMERCATO INTER ANDRE' GOMES - Andrè Gomes ha sfiorato la Serie A in più occasioni nelle ultime sessioni di calciomercato. In particolare il Napoli ed il Milan hanno provato a portare in Italia il 25enne centrocampista portoghese che, non trovando spazio nel Barcellona, la scorsa estate si è trasferito in prestito all'Everton dove è riuscito a rilanciare la sua carriera.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tanto che il club inglese è già al lavoro per rendere l'acquisto definitivo, mettendo sul piatto 25 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano 'Sport', tuttavia, all'entourage di Gomes sarebbe arrivata una chiamata da parte dell': i nerazzurri avrebbero chiesto di aspettare a legarsi ai 'Toffees' perché in caso di qualificazione alla prossimasarebbe pronto a dare l'assalto all'ex blaugrana.