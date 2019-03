CALCIOMERCATO TORINO ZAZA SASSUOLO / A volte ritornano. E per Simone Zaza potrebbe essere proprio questo il caso. L'attaccante lucano potrebbe infatti lasciare il Torino dopo una sola stagione e vestire nuovamente la maglia del Sassuolo.

La società emiliana gradirebbe molto riportare il giocatore in neroverde: sarebbe infatti lui il primo obiettivo per l'attacco per la squadra del presidente. Lo riporta 'Tuttosport'. Per tutte le ultime news di mercato CLICCA QUI