CALCIOMERCATO MILAN SOLSKJER BRUNO FERNANDES / Grazie al ruolo da protagonista in questa stagione con la maglia dello Sporting CP, Bruno Fernandes sta vedendo accrescere sempre più il numero dei suoi estimatori. L'ex giocatore di Udinese e Sampdoria, piace molto al Milan, che vorrebbe riportarlo in Italia.

Ma sul giocatore lusitano non manca l'interesse delle big europee, in particolare. Per le ultime sul mercato del Milan e non solo CLICCA QUI

Il giocatore piace soprattutto ad Ole Gunnar Solskjaer, che avrebbe individuato nel classe 1994 il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Bruno Fernandes sarebbe infatti stato inserito in cima alla lista degli obiettivi del manager norvegese, che considerà il suo acquisto una delle priorità per la prossima estate. Lo riferisce l' 'Evening Standard'.

