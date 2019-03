Calciomercato Genoa, insidia tedesca per Gumus

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO GENOA GUMUS - Come anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, il Genoa è fortemente interessato a Sinan Gumus , 25enne attaccante esterno turco in scadenza di contratto con il. Ad oggi i rossoblu sono in pole tra i club italiani, ma c'è comunque il rischio di veder sfumare il colpo a costo zero: secondo quanto si legge su 'gunes.com', infatti, si sarebbe inserito l', pronto a fare un'offerta importante per convincerea trasferirsi in Germania.