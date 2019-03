CALCIOMERCATO INTER ZHANG MAROTTA / Ha avuto inizio poco dopo le 14 il vertice a Roma tra i massimi dirigenti dell'Inter: il proprietario di Suning Zhang Jindong è arrivato nella Capitale per la visita del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping e ne ha approfittato per incontrare i dirigenti del club nerazzurro.

All'incontro stanno partecipando oltre a Zhang Jindong, il presidentee i due amministatori delegati,

Proprio con il responsabile dell'area sport si tracceranno le linee per il prossimo calciomercato: inevitabile parlare del caso Icardi e del futuro dell'ex capitano interista. L'addio sembra la soluzione più probabile e si dovrà quindi trovare il sostituto (da Dybala a Dzeko, tanti i nomi al vaglio della dirigenza nerazzurra). Ma non c'è soltanto Icardi: nel vertice si potrebbero anche fare i nomi di Douglas Costa e dei giovani talenti italiani che la società nerazzurra vorrebbe portare a Milano, da Barella a Chiesa. Ovviamente tra i punti che saranno toccati anche il futuro di Spalletti: le quotazioni dell'allenatore toscano negli ultimi giorn sono in risalita.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui