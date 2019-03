INTER NAINGGOLAN / Radja Nainggolan ha rilasciato un'intervista al canale Youtube della Lega Serie A: dalle esperienze precedenti all'Inter di Spalletti, tanti i temi toccati.

Sulla squadra nerazzurra, il centrocampista belga è chiaro e parlando del gruppo lancia quello che sembra essere un messaggio a Icardi: "L'Inter di quest'anno è forte, un gruppo sano, unito: l'unica pecca è che ci è mancata la continuità nei risultati. Dobbiamo centrale la Champions. Con Spalletti ho sempre avuto un rapporto buono: è molto preparato, tatticamente molto forte. Come persona se ti vuole bene, ti vuole bene.

Ha fatto tanto per avermi, spero di dargli tanto da qui alla fine del campionato". Nainggolan è tornato anche sulle critiche ricevute: "Sono state tante, la gente si aspettava molto da me. Ho avuto anche tanti infortuni, mai avuti nella mia carriera. Il gol alla Sampdoria è stata una soddisfazione, ora spero di continuare sulla strada che ho imboccato".

Sul passato, l'ex Roma dice: "Quando penso a casa, penso ad Anversa,a Piacenza mi hanno accolto come un bambino. A Cagliari, invece, ho costruito la famiglia. A Roma sono stato da Dio, ho solo bei ricordi. A Milano mi hanno accolto con tanto affetto: è un rapporto troppo recente per dire come sarà alla fine".

