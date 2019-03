ITALIA UFFICIALE FLORENZI ROMA / Alessandro Florenzi ha lasciato questa mattina il ritiro azzurro di Coverciano. Il giocatore della Roma ha accusato un infortunio al polpaccio che lo ha costretto a salutare i compagni di nazionale per tornare in anticipo a Trigoria.

Florenzi aveva infatti interrotto in anticipo l'allenamento di ieri e ora proseguirà le cure dopo essere tornato al club di appartenenza. Dopo, altra assenza per il tecnico dell', Roberto, in vista del doppio impegno controper le qualificazioni ad Euro 2020.