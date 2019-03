ITALIA PETAGNA / A questo giro resta fuori, ma come ha fatto cambiare i giudizi di molti addetti ai lavori che lo criticavano per i pochi gol segnati, Andrea Petagna è deciso a far cambiare idea anche al commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini e punta la convocazione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

12 gol in stagione la risposta del bomber classe '95 in prestito (con obbligo di riscatto in caso di salvezza) dall'Atalanta alla Spal, che ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' racconta: "Speravo nella chiamata? Questa volta molto, lo ammetto, anche perché nelle ultime 10 gare ho fatto 7 gol. Ma sono convinto che se continuerò così un posto lo troverò. Incazzato? No, ho ancora più stimoli per migliorare e raggiungerla. La mia idea è quella di arrivarci nel momento giusto. L'età è dalla mia parte, sono un '95. So che avrò i requisiti giusti per l'azzurro. A giugno, spero".