Calciomercato Fiorentina, comunicato UFFICIALE sull'allenatore

CALCIOMERCATO FIORENTINA UFFICIALE / La Fiorentina ha pubblicato una smentita ufficiale in merito al casting per il prossimo allenatore.

Ecco il comunicato del club viola:

"La Fiorentina smentisce in maniera inequivocabile quanto riportato oggi sul Corriere dello Sport dal giornalista Alfredo Pedullà in merito a un "Casting" in corso per il futuro della panchina della Fiorentina. Nessun “faccia a faccia” né tantomeno alcun “vertice” con altri allenatori sono avvenuti. La Società diffida chiunque dal diffondere notizie prive di ogni fondamento, riservandosi il diritto di agire presso le sedi degli Organi competenti".

