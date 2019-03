CALCIOMERCATO JUVENTUS VARANE / Arrivano nuove indiscrezioni sul possibile addio di Raphael Varane al Real Madrid. Il centrale francese - scrive 'Marca' - avrebbe rivelato ai compagni di spogliatoio l'intenzione di lasciare a fine stagione i 'Blancos' per iniziare una nuova avventura professionale.

Nonostante il ritorno in panchina di, Varane crede che il suo ciclo al Real sia arrivato alla conclusione e sarebbe propenso a cambiare maglia la prossima estate. 'Zizou' cercherà di convincere il giocatore a cambiare idea, rispettando però la sua decisione nel caso in cui il 25enne campione del mondo non decida di tornare sui propri passi. Laresterebbe vigile sulla situazione di Varane, anche se Florentino Perez non sembra intenzionato a fare sconti per il cartellino del difensore, che ha una clausola didi euro.