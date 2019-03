CALCIOMERCATO INTER AGENTE ZAPATA ICARDI / In attesa di capire cosa accadrà in estate con Mauro Icardi, l'Inter si sta già cautelando valutando i possibili eredi del bomber argentino. Tra i nomi caldi resiste la candidatura di Duvan Zapata, protagonista di una grande stagione con la maglia dell'Atalanta e al culmine della sua carriera calcistica a 28 anni da compiere (il prossimo 1° aprile).

Intervistato da 'Passioneinter.com', Fernando, uno dei rappresentanti del bomber colombiano, ha parlato così dell'interessamento interista: "Sta vivendo la sua miglior stagione ed è un momento decisivo per la sua carriera. Lui è un grande lavoratore, un professionista al 100%. Ha le qualità sia tecniche che fisiche per giocare a grandi livelli e misurarsi in sfide più grandi. Inter? No, non c’è stato ancora nessun contatto diretto con noi. Se sarebbe pronto a sostituire Icardi? Da parte mia credo proprio di sì. Poi questa sarà una decisione che spetterà prendere al club. A chi non piacerebbe giocare nell'Inter?!".