Inter, dal mercato allo stadio: maxi-vertice col patron Zhang

INTER ZHANG / Nell'agenda fittissima di impegni per gli accordi con il governo italiano nell'ambito della visita del presidente cinese Xi Jinping, il numero uno di Suning e proprietario dell'Inter, Zhang Jindong, ha inserito per oggi un vertice a pranzo con i vertici della società nerazzurra a due anni di distanza dalla sua ultima apparizione in Italia.

Come racconta 'La Gazzetta dello Sport', l'occasione sarà sfruttata per fare il punto sui primi 100 giorni dell'Ad Marotta all'Inter e mettere in cantiere gli investimenti in vista del prossimo mercato. Con l'Ad Antonello, invece, si parlerà dei ricavi e, con ogni probabilità, anche del progetto per il nuovo stadio da realizzare insieme al Milan che per Suning è una priorità.