CALCIOMERCATO INTER JOVIC BARCELLONA / Il Barcellona continua il pressing su Luka Jovic, finito nel mirino anche dell'Inter per il dopo Icardi in caso di addio ai nerazzurri dell'argentino.

Il 21enne attaccante serbo in forza all'ha tante offerte sul tavolo ma, secondo 'El Larguero', avrebbe fatto sapere al Barça che la sua priorità sarebbe proprio il club bluagrana in vista della prossima stagione. Ad oggi, comunque, non ci sarebbe ancora nessun accordo tra il club campione di Spagna e l'Eintracht, così come con l'entourage del giocatore. Jovic, in prestito attualmene dal Benfica con riscatto fissato a circa 6 milioni di euro, sarebbe valutato intorno aidal sodalizio di Francoforte.