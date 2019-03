JUVENTUS KHEDIRA / Massimiliano Allegri ritroverà dopo la sosta Sami Khedira. Il tedesco giovedì ha avuto il via libera dopo un nuovo controllo per riprendere a pieno ritmo l'attività agonista, a poco più di un mese dal problema al cuore accusato alla vigilia del match di Champions in casa dell'Atletico Madrid.

Il 31enne centrocampista durante la pausa avrà così la possibilità di intensificare gli allenamenti per ritrovare la forma migliore e potrebbe tornare nella lista dei convocati di Allegri già il 30 marzo alla ripresa del campionato nell'anticipo dello 'Stadium' contro l'. L’obiettivo del tecnico livornese è quello di riavere Khedira in condizioni ottimali per le due sfide dei quarti di Champions League con l', in programma il 10 e 16 aprile.