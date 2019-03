CALCIOMERCATO MILAN SENSI TONALI / Il Milan ha un sogno nel cassetto: Milinkovic-Savic. Il club rossonero tenterà la prossima estate un nuovo assalto al centrocampista della Lazio, già nei desideri del 'Diavolo' la scorsa estate.

Offensiva sempre complicata per le richieste del patron biancoceleste Lotito, che vista però la stagione in chiaroscuro del serbo potrebbe abbassare il prezzo del cartellino a 80 milioni di euro come riporta ’Tuttosport'.

Il Dt rossonero Leonardo starebbe valutando comunque altre opzioni nel caso in cui non riuscisse il nuovo tentativo per Milinkovic. Il baby del Brescia Tonali resta nei radar del Milan, così come Sensi del Sassuolo. Si continua a monitorare pure la situazione del cagliaritano Barella, su cui però c’è la forte concorrenza dei cugini dell'Inter. Da non scartare neanche l'ipotesi Pellegrini dalla Roma.

