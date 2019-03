JUVENTUS RUBEN DIAS JOAO FELIX RUI COSTA / La Juventus guarda con attenzione in casa Benfica e ai due gioielli delle 'Aquile' Joao Felix e Ruben Dias. Sul futuro dei due prospetti portoghesi si è soffermato Manuel Rui Costa, attuale Ds del club di Lisbona: "Non so se Ruben Dias andrà via. Noi vorremmo tenerlo ancora e Ruben sa che qui da noi avrebbe molte attenzioni.

Il Benfica in questo momento non ha esigenze di vendere per fare cassa. Vedremo come si svilupperà il mercato estivo - afferma l'ex fantasista di Fiorentina e Milan a 'Tuttosport' -? E' un numero 10 moderno, una seconda punta con un notevole senso del gol. La clausola da 120 milioni? Cercheremo di tenerlo il più a lungo possibile, vale per Felix come per tutti gli altri. Questa è la politica del club. Poi si vedrà perché siamo consapevoli che le clausole esistono e che certi giocatori non si possono trattenere all'infinito in Portogallo".