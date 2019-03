CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI / In ascesa le quotazioni di Luciano Spalletti alla Pinetina. L'Inter potrebbe confermare per la prossima stagione il tecnico di Certaldo come scrive 'Tuttosport', con la qualificazione in Champions League che sarà ovviamente determinante per il futuro in nerazzurro dell'ex Roma. Un piazzamento tranquillo tra le prime quattro - senza il photos della scorsa stagione - accrescerebbe le possibilità di conferma di Spalletti, che la settimana prossima incontrerà la dirigenza al completo per pianificare le strategie di mercato per la finestra estiva.

Un segnale della rinnovata fiducia post-derby nell'allenatore, che lavora anche al programma per il ritiro estivo tra Pinzolo e la tournée asiatica cpn la partecipazione alla International Champions Cup. La conferma di Spalletti permetterebbe inoltre a Suning di risparmiare i 20 milioni di un eventuale esonero a fine stagione, con il profilo del tecnico che viene visto dalla società di Zhang vicino a quello dei possibili sostituiti, ovvero Conte e Sarri. E nell'attesa di definire il futuro di Icardi (Dzeko, Zapata e il connazionale Dybala se parte l'argentino), il fiore all'occhiello del prossimo mercato interista potrebbe essere Rakitic, che rimane il sogno di Marotta per il centrocampo.

