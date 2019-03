Calciomercato Fiorentina, vertice con Di Francesco: il piano. E su Chiesa...

CALCIOMERCATO FIORENTINA DI FRANCESCO / Tutto confermato. C'è Eusebio Di Francesco in pole per la panchina della Fiorentina del dopo-Pioli, come raccontato da Calciomercato.it. Ad aggiungere nuovi dettagli oggi è il 'Corriere dello Sport', che parla di un summit avvenuto in gran segreto tra la dirigenza viola e l'ex allenatore della Roma nel quale è stato sondato il gradimento del tecnico per il progetto e la rosa: l'obiettivo è accelerare da ora le trattative per il mister abruzzese in vista dell'addio ormai quasi scontato di Pioli. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI!

Il nodo principale da sciogliere sarebbe quello relativo all'aspetto economico.

Fino al 2020 Di Francesco è sotto contratto con la Roma a 3 milioni di euro a stagione, la Fiorentina attualmente garantisce al suo allenatore 1,1 milioni di euro con i bonus. Una forbice molto ampia, ma che non fa tramontare i discorsi perché c'è feeling tra le parti. Uno sforzo dei toscani, magari un piccolo sacrificio dell'allenatore e un contratto impostato su una spalmatura triennale potrebbe far incastrare tutti i pezzi del puzzle. Se ne riparlerà, così come intanto le parti avrebbero affrontato preliminarmente anche un discorso progettuale sui gioielli corteggiatissimi dalle big (su tutti). La conclusione comune è stata che una cessione di tale portata consente di riprogrammare investimenti per una rosa che può diventare anche più forte. E in questo senso la Viola si è già cautelata muovendosi in anticipo su tanti nuovi talenti di spessore