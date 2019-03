CALCIOMERCATO MILAN EVERTON OYA / L'esplosione di Paqueta, che dopo essersi preso il Milan si è meritato la 10 del Brasile, conferma le sensazioni del Dt Leonardo che su Lucas aveva puntato forte con la sicurezza di piazzare il grande colpo. Un affare che si sta già rivelando molto positivo, tant'è che i dirigenti milanisti hanno tutta l'intenzione di replicarlo.

Calciomercato Milan, da Everton a Oya e Pedrinho: i nomi

Con Eduardo, agente di Paqueta e non solo, in visita a Milano, Leonardo secondo 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sui progressi dell'ex Flamengo e potrebber aver intavolato discorsi anche per altri astri nascenti del calcio brasiliano. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

In cima alla lista degli osservati speciali resta Everton Sousa Soares, attaccante esterno del Gremio con una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. La valutazione definitiva per strapparlo ai brasiliani, però, potrebbe assestarsi attorno a quota 40 milioni di euro. Di grande talento anche profili come Fabricio Oya, regista 19enne del Flamengo monitorato anche dalla Roma oltre che dal Milan, e Reinier (17 anni), nuovo gioiello in rampa di lancio al Flamengo dove lo considerano addirittura più talentuoso di Paqueta. Su di lui si era mossa l'Inter nell'ambito dell'affare Gabigol, volato in prestito proprio al Flamengo. Altri nomi che stanno scatenando le big, poi, sono Pedrinho, Eric Rodrigues, Igor Liziero e Jean Lucas. Il Brasile p tornato a sfornare grandi talenti e il Milan è pronto a pescare nuovamente.

