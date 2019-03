CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA INTER / In attesa di saperne di più sui suoi tempi di recupero (nuovi accertamenti la prossima settimana, partita con l'Ajax a rischio) DouglasCosta accende anche il calciomercato Juventus. Non di solo Paulo Dybala vivono infatti le manovre in uscita dei dirigenti bianconeri che stanno valutando la posizione dell'esterno offensivo brasiliano registrando interessamenti concreti da più parti.

Calciomercato Juventus, Inter su Douglas Costa

Sempre viva l'ipotesi Manchester United anche dopo l'addio di José, ma occhio pure alla pista italiana. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Dopo le voci dalla Spagna sul possibile scambio a sorpresa tra Icardi e Douglas Costa, 'Tuttosport' in edicola oggi conferma l'inserimento dell'Inter nella corsa allo juventino. L'Ad Marotta, d'altronde, lo conosce molto bene e dalla dirigenza nerazzurra sarebbero già arrivati i primi apprezzamenti e contatti per il calciatore. Le sue caratteristiche lo rendono un giocatore unico per molti club e in particolare per l'Inter che davanti ha bisogno di fantasia. Soprattutto se, con Matteo Politano riscattato da una parte, dall'altra dovesse (come sembra) fare le valigie Ivan Perisic. La Juventus da parte sua valuta la cessione almeno 50 milioni di euro: cifra con cui il Ds Fabio Paratici conta di poter poi partire all'assalto del sostituto puntando ad uno tra Chiesa e Zaniolo. Con l'entourage del gioiello della Fiorentina, in particolare, i contatti sarebbero frequenti e costanti negli ultimi giorni secondo il quotidiano torinese.

