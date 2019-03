Calciomercato Roma, quale futuro per Tagliafico? La risposta dall'Argentina

CALCIOMERCATO ROMA TAGLIAFICO / L'exploit in Champions League dell'Ajax ha acceso ulteriormente i riflettori del mercato sui gioielli dei 'Lancieri'. Tra questi spicca il terzino Tagliafico, nel mirino delle big e del cui futuro, oltre che dell'interessamento della Roma, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it il suo agente.

Ma dall'Argentina, dove si trova in ritiro con la Nazionale, è ora lo stessoa parlare, pur rimanendo vago su ciò che accadrà nelle prossime settimane: "Oggi non mi piace anticipare nulla, se vado da una parte o dall'altra, perché penso solo a godermi il percorso come ho sempre fatto. La cosa importante adesso è godersi la vita e il campo. Abbiamo il privilegio di giocare a calcio e dobbiamo divertirci. Mi godo il presente, non riesco a pensare a cosa possa succedere in estate perché mancherei di rispetto al mio club".