NAZIONALE FLORENZI INFORTUNIO ROMA / Non arrivano buone notizie per la Nazionale italiana.

Il ct Roberto, dopo aver salutato Chiesa, non potrà contare per le prossime partite di Qualificazione agli Europei di Alessandro. Gli ultimi aggiornamenti sul suo infortunio- forniti da 'Sky Sport' - non sono per nulla positivi: l'esterno dellalascia il ritiro. Il problema al polpaccio sarebbe più serio del previsto.