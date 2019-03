CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / È corsa a quattro per JoaoFelix, il nuovo gioiello del Benfica che sta scatenando un'asta internazionale che vola rapidamente verso le tre cifre.

hanno messo le fiches sul tavolo, ma sono proprio i 'Citizens' in questi ultimi giorni il club che più di altri starebbe cercando in ogni modo di staccare la concorrenza.

Lo riferisce il britannico 'The Sun' secondo cui la missione del dirigente Txiki Begiristain in Portogallo per assistere alla gara di Europa League tra Benfica e Dinamo Zagabria sarebbe servita anche ad avviare contatti concreti con il super manager Jorge Mendes che cura gli interessi del trequartista 19enne che, nonostante il richiamo di Cristiano Ronaldo in bianconero, avrebbe dato un 'sì' di massima al trasferimento al City, indicandolo come soluzione ideale per il suo futuro. Nel contratto è presente una clausola rescissoria che si aggira attorno ai 120 milioni di euro e proprio a questo starebbe lavorando ora la dirigenza inglese. Il piano sarebbe quello di inserire una serie di bonus legati alla crescita ed al rendimento del calciatore per abbassare l'esborso cash nella prossima finestra di mercato. Si prevedono settimane di fuoco.

