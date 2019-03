Inter, il gesto social di Wanda Nara fa discutere

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>INTER WANDA NARA / Cos'è successo al profilo Instagram di Wanda? Rivoluzione social per la moglie-agente dell'attaccante dell'Mauroche, nei giorni in cui impazza il caso della possibile riappacificazione e ogni movimento sui vari profili fa rumore, Wanda ha improvvisamente eliminato ogni follow dal suo profilo Instagram ed in questo momento i profili seguiti dalla showgirl argentina sono... 0. Neanche il marito Mauro Icardi, dunque, rientra nella lista dei profili seguiti da Wanda Nara. Il motivo? Non è dato saperlo al momento, anche se è probabile che si tratti di una trovata pubblicitaria. Intanto, però, il tam-tam dei tifosi sui social è partito.