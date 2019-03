Calciomercato Juventus, Varane resta vago sul futuro

CALCIOMERCATO JUVENTUS VARANE / Cosa sarà di Raphael Varane? Tutt'altro che scontata la permanenza al Real Madrid del centrale francese che, anzi, starebbe meditando da mesi l'addio alle 'merengues' dove è arrivato nel 2011 dal Lens.

Su di lui, oltre a, ci sarebbe anche lache tiene d'occhio i possibili sviluppi. Intanto, intervistato da 'Le Parisien', lo stesso Varane rimane vago sul suo prossimo futuro: "Non ho voglia di parlare del mio futuro - dice Varane che prosegue -. Non è mia abitudine commentare il mercato e parlare del mio futuro. Zidane? C'è grande rispetto per lui nello spogliatoio, anche senza che alzi la voce".