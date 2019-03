Calciomercato Roma, si riapre la pista Nacho?

CALCIOMERCATO ROMA NACHO / La rivoluzione estiva del Real Madrid infiamma il calciomercato europeo con tanti grandi club che monitorano gli sviluppi in casa 'merengue' e sono pronti ad entrare in scena per cogliere eventuali occasioni. Ma non sono soltanto le stelle dell'attacco a tener banco.

Il primo acquisto in vista della prossima sessione, infatti, è arrivato in difesa con Ederrilevato dal Porto e quindi il restyling potrebbe partire proprio da quel reparto.

In bilico, oltre al giovane Vallejo, secondo 'As' c'è pericolosamente anche il più esperto Nacho, classe '90 che anche in questa stagione non sta trovando molto spazio e nell'ottica del ringiovanimento programmato dal club rischia concretamente il taglio. In scadenza di contratto nel 2020, tra l'altro, la prossima estate sarebbe l'ultima finestra buona per incassare una cifra adeguata dalla sua cessione. Attenzione quindi anche alla Roma, che dopo aver sfiorato a più riprese l'ingaggio di Nacho potrebbe tornare alla carica a condizioni vantaggiose a fine stagione, quando anche la società giallorossa dovrà restaurare la retroguardia.

