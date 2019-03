Fiorentina, Simeone: "Non arrivare in Europa sarebbe triste"

FIORENTINA SIMEONE INTREVISTA / Obiettivo Europa: ha le idee chiare Giovanni Simeone, che ai microfoni di 'Sky Sport' ha analizzato il momento della sua Fiorentina (che nella prossima stagione potrebbe cambiare allenatore) e quello personale. "Il gruppo è cresciuto - ha dichiarato - quanto accaduto negli ultimi due anni ci ha unito.

Ultimamente stanno mancando i risultati, dobbiamo concretizzare di più quanto costruiamo".

Sulla prospettiva di non centrare la qualificazione a una competizione europea, l'argentino ha detto: "Sarebbe triste, stiamo stati sempre vicino a quei posti della classifica. Ma non molliamo, la speranza c'è: dobbiamo tirar fuori la garra". L'obiettivo del futuro, ovviamente, resta giocare in Champions: "La sogno sin da piccolo e a 15 anni decisi di tatuarmela. Papà non voleva...".

