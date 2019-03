CALCIOMERCATO SAMPDORIA QUAGLIARELLA / Con i suoi 21 gol in 27 presenze ha conquistato la vetta della classifica dei marcatori di Serie A e la richiamata in Nazionale: Fabio Quagliarella si gode il momento e da Coverciano parla anche del futuro suo e della Sampdoria.

Intervistato da 'Rai Sport', l'attaccante blucerchiato ha svelato le sue intenzione per il prossimo anno: "Finché non mi cacciano, rimarrò lì" ha spiegato Quagliarella. Il calciatore ha oi commentato anche le voci su un possibile ingresso nella Samp di Gianluca: "Della possibilità di Vialli alla presidenza non ne so nulla, ma sarebbe una cosa straordinaria per i tifosi visto che ha fatto la storia del club. Comunque conho un ottimo rapporto".