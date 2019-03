CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON RINNOVO / Sono passati quasi sei anni da quando, accettando la proposta di Rafa Benitez, José Maria Callejon ha scelto di indossare la maglia del Napoli. Dalla camiseta ‘blanca’ del Real all’azzurro partenopeo, diventato ormai una seconda pelle: ‘Calleti’, nei suoi primi cinque campionati di Serie A, ha saltato appena due giornate, entrambe per squalifica. Un dato incredibile considerando il suo lavoro sulla fascia destra.

Un rendimento che è rimasto eccezionale anche con Carlo Ancelotti, come confermato dalla Opta, che nei giorni scorsi lo ha inserito nella top-11 invernale della Serie A. E dire che nelle prime settimane all’ombra del Vesuvio di Carletto c'erano seri dubbi sulla permanenza dello spagnolo: come accadde con Sarri, però bastarono poche ore di lavoro a Dimaro per far scattare la scintilla.

Napoli, Ancelotti e il soprannome di Callejon: ‘il professore’

Il tecnico, per la prima volta, ha inserito Callejon nelle sue rotazioni, dandogli riposo quando il rivale e l’impegno lo consentono. Lo fa poco, a dir la verità: anche per Ancelotti l’ex madridista è indispensabile.

La stima nei suoi confronti è enorme: nei mesi scorsi elogiò pubblicamente la sua intelligenza tattica (arrivando a dire che potrebbe diventare, in futuro, un ottimo allenatore), e durante le sedute di Castel Volturno lo chiama, affettuosamente,Soprannome niente male per un calciatore, soprattutto considerando chi l’ha coniato.

Il suo agente Manuel Garcia Quilon, a Calciomercato.it, svelò già a gennaio l’intenzione e la voglia di rinnovare il suo contratto in scadenza 2020. Un segnale di disgelo nei confonti di De Laurentiis (con il quale ci fu qualche problema durante le trattative per Reina), al quale oggi ha fatto seguito la vera e propria dichiarazione d’amore dello stesso Callejon a 'Sky': “Vorrei restare, ne parlerò con De Laurentiis e troveremo un accordo. Mi sento napoletano”.

Lo spagnolo non mente: da mesi svela a compagni ed amici che il suo desiderio è restare all’ombra del Vesuvio, dove vorrebbe chiudere la sua carriera. L’enorme stima di Ancelotti avrà un ruolo decisivo: il tecnico potrebbe chiedere alla società di prolungare il contratto del 32enne, che con l’addio di Marek Hamsik ha assunto i gradi di vicecapitano. 'El profe Calleti' attende una chiamata per continuare ad impartire lezioni in Serie A: tocca a De Laurentiis alzare la cornetta...

