MILAN BIGLIA KESSIE / Non si è atteso il ritorno di Kessie dagli impegni con la Nazionale: il Milan aveva fretta di chiarire dopo il duro diverbio con Biglia accaduto nel corso del derby contro l'Inter al momento della sostituzione dell'ivoriano.

Una lite che non è andata giù ae nemmeno alla società che ha deciso di chiarire la cosa con un incontro che è avvenuto quest'oggi: Leonardo e Maldini hanno convocatoe l'agente di Kessie parla discutere dello scontro di domenica sera. Un vertice per ribadire che quanto accaduto non potrà ripetersi e per comunicare che i due calciatori saranno multati. Sia Biglia che Kessie nell'immediato post gara avevano chiesto scusa per quanto accaduto: dichiarazioni però che non sono servite a salvare i due dalla sanzione e da una ramanzina.