ITALIA CHIESA FLORENZI / Niente da fare per Federico Chiesa: il problema all'inguine che affligge l'attaccante della Fiorentina non gli cnsentirà di partecipere a nessuna delle due gare che attendono l'Italia. Così l'esterno viola lascerà il ritiro della Nazionale per far ritorno a Firenze e curarsi. Ma le tegole per Mancini non sono finite: problema fisico anche per Alessandro Florenzi che nell'allenamento di oggi pomeriggio ha accusato un fastidio al polpaccio.

Le due condizioni sono da valutare nei prossimi giorni: da verificare se potrà prendere parte alla sfida contro la Finlandia per la quale era dato in vantaggio su Piccini per una maglia da titolare.

Questo il comunicato della FIGC: "Il calciatore della Fiorentina Federico Chiesa, a seguito del protrarsi dell'indisponibilità fisica in vista delle gare con Finlandia e Liechtenstein, lascerà stasera il ritiro della Nazionale a Coverciano per far rientro al proprio club con l'obiettivo di proseguire le cure del caso. Nel corso della sessione odierna, inoltre, il calciatore della Roma Alessandro Florenzi ha interrotto l’allenamento per un risentimento al polpaccio sinistro: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore".

