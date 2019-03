ITALIA FINLANDIA FORMAZIONE / Roberto Mancini studia alla formazione da mandare in campo nella partita di debutto nel girone di qualificazione ad Euro 2020: per l'Italia a Udine c'è l'ostacolo Finlandia è il commissario tecnico deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione.

Otto su undici i calciatori sicuri o quasi di una maglia da titolare, tre i ballottaggio con qualche sorpresa che terrà banco nei prossimi giorni fino all'annuncio della formazione ufficiale.

Partiamo dagli 8/11 sicuri del posto in squadra: Donnarumma in porta; Bonucci, Chiellini e Biraghi in difesa; Barella, Jorginho e Verratti a centrocampo; Bernardeschi in attacco. Proprio il reparto offensivo è quello che catalizza i dubbi maggiori: in questo senso Immobile sarebbe in vantaggio su Quagliarella, mentre sull'out mancino oggi è stato provato a più riprese Kean. Il giovane attaccante della Juventus potrebbe essere la sorpresa della formazione dell'Italia con Politano che scalerebbe in panchina. L'altro ballottaggio riguarda il ruolo di terzino destro: Florenzi è in vantaggio su Piccini anche se ha qualche problema fisico da valutare.

