CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED / Ole Gunnar Solskjaer potrebbe svestire i panni di allenatore ad interim per prendere l'incarico di manager del Manchester United: le indiscrezioni vanno nella direzione della conferma del tecnico norvegese che, come riferisce il 'Mirror', sta già parlando delle strategie di calciomercato con la società.

In particolareavrebbe già indicato tre calciatori che a fine stagione dovranno essere ceduti: oltre a Valencia, in scadenza di contratto e corteggiato da, ci sono anche

L'attaccante cileno, attualmente infortunato, è ambito da diversi club: il suo nome è sempre di attualità in orbita Juventus ma potrebbe tornare buono anche per l'Inter con i nerazzurri alle prese con il dopo Icardi. Da considerare però l'elevato ingaggio percepito dall'ex Udinese e Barcellona a Manchester: un ostacolo di non poco conto. Infine, il difensore argentino potrebbe essere un buon elemento per qualche società che ha bisogno di rinforzare il reparto arretrato: capace di giocare sia al centro che a sinistra, quest'anno non è mai sceso in campo visti i numerosi problemi fisici. Ritrovasse la forma giusta, potrebbe rivelarsi un'ottima scommessa.

