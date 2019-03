CALCIOMERCATO FEYENOORD VAN GEEL ROMA KARSDORP / Il rendimento di Rick Karsdorp non è ancora decollato dal suo arrivo dal Feyenord alla Roma. Il terzino sinistro olandese è sempre stato frenato da numerosi infortuni. In estate il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Capitale. Una delle possibili destinazioni potrebbe essere quella di un ritorno del club olandese.

In quest'ottica andrebbero lette le dichiarazioni del DS del club olandese,: "Ilè un club - ha dichiarato a 'telegraaf.nl' - dove le persone si sentono a casa. Vale anche per i giocatori come Kuijt e van Persie. Teniamo le porte aperte anche per de Vrij, Karsdorp e Janmaat. Tutti loro hanno un posto speciale qui".

