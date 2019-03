JUVENTUS RONALDO SIMEONE / Niente squalifica per Ronaldo e indiscrezioni della vigilia confermate: soltanto una multa per il portoghese in seguito all'esultanza delle 'huevas' in Juventus-Atletico Madrid. La Uefa ha emesso il comunicato con la decisione ufficiale: sanzione pecunaria da 20mila euro per condotta impropria.

Si tratta della stessa multa comminata a Diego Simeone per il gesto simile fatto nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Intervenuto nei giorni scorsi a Calciomercato.it, l'avvocato Di Cintio aveva spiegato come il procedimento aperto dalla Uefa su Ronaldo per l'infrazione dell'articolo 11 non prevedesse in automatico la squalifica. Previsioni della vigilia alla fine confermate.