CALCIOMERCATO NAPOLI VERDI MILAN / Arrivato a Napoli con sei mesi di 'ritardo' (nel gennaio 2018 è stato a lungo corteggiato dalla società partenopea), Simone Verdi non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio alla corte di Ancelotti e non ha quasi mai fornito prestazioni convincenti.

Colpa sicuramente dei tanti infortuni che non hanno mai permesso all'exsi presentarsi in campo in piena forma: 16 apparizioni per un totale di poco più di 500 minuti in campo e due reti realizzate di cui una su calcio di rigore. Un rendimento al di sotto della attese che, come riporta 'Il Mattino', avrebbe convinto Ancelotti ad inserire Verdi nella lista dei cedibili. Per il 25enne a gennaio c'era stato l'interessamento del Milan e non è detto che in estate i rossoneri non tornino a bussare alla porta del Napoli per lui.