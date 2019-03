CALCIOMERCATO ROMA MARCAO GALATASARAY / La Roma dovrà necessariamente rifarsi il look in difesa per il prossimo anno.

In estate dunque la dirigenza capitolina dovrà necessariamente fare qualche investimento per portare nuovi innesti.Secondo il portale turco 'Takvim.com.tr', i giallorossi si sarebbero messi sulle tracce di Marcos do Nascimento Teixeira, detto. Il centrale brasiliano, in grado di giocare sia a destra sia a sinistra, è stato osservato dai capitolini già in tre occasioni.

