CALCIOMERCATO INTER BARELLA / Nicolò Barella ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale. Il centrocampista del Cagliari, corteggiato da tutte le big del campionato italiano, Inter in testa, ha risposto anche alle domande sul suo futuro: "Non ho mai parlato con la società di mercato.

Ho preso l'impegno di restare a Cagliari per tutta la stagione e ho mantenuto la parola data al club. Del futuro se ne occupano il mio agente e il presidente, io penso solo a far del mio meglio. Le voci fanno piacere: vuol dire che sto lavorando bene. Il primo pensiero resta però la salvezza e quello di migliorarmi". er Barella la concorrenza è agguerrita con l'Inter disposta ad investire circa 40 milioni di euro per battere le rivali.