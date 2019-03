CALCIOMERCATO FIORENTINA BERARDI DI FRANCESCO / Come anticipato da Calciomercato.it, Eusebio Di Francesco è in pole per raccogliere dal prossimo giugno l'eredità di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Il primo 'colpo' che i Della Valle potrebbero regalare all'ex tecnico della Roma è il suo 'pallino' che avrebbe tanto voluto in giallorosso: Domenico Berardi.

Il classe '94, che il Dg violaprovò già a prendere l'estate scorsa, non ha disputato una stagione esaltante - 6 gol e 4 assist comprese tutte le competizioni - e per questo motivo ilpotrebbe chiedere molto meno rispetto al passato. Diciamo sui, con la possibilità che nell'affare ci finisca pure una o più contropartite tecniche. Berardi sarebbe l'ideale sostituto di Federico, destinato a una maxi cessione.