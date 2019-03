CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN CHELSEA / Nuovi rumors trapelano dal Regno Unito sul futuro di Gonzalo Higuain. L'avventura al Chelsea del 'Pipita' è sempre più in bilico, con i 'Blues' di Abramovich che nonostante il 'ban' per le prossime due sessioni di mercato sarebbero intenzionati a non esercitare il rinnovo del prestito dell'argentino come afferma il 'Daily Mirror'.

Il bomber classe '87 - preso di mira dai tifosi londinesi - ha finora deluso le attese alla corte di Sarri, con la Juventus che sarà costretta a trovare un'altra sistemazione all'ex Napoli e Real Madrid nell'eventualità in cui il Chelsea rispedisca a Torino il giocatore. Gli accordi con la società bianconera prevedono la conferma del prestito da parte dei 'Blues' per la prossima stagione a 18 milioni di euro, il doppio invece in caso di riscatto dell'intero cartellino di Higuain.

