Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO INTER FUTURO ICARDI / Dove sarà il futuro di? Secondo gli analisti di 'Sisal Matchpoint' ancora all'nonostante la bufera scoppiata nell'ultimo mese, dopo che la società gli ha tolto la fascia di capitano. Se poi la situazione dovesse di nuovo precipitare, ecco che allora si ripresenterebbe con forza l’ipotesi, ipotesi data a 3,00. Resta comunque in piedi anche l’idea, data a 4,00. Poi via via le altre: a 9,00 il, a 12fino ad arrivare a 33,00 pere 50,00 per