CALCIOMERCATO JUVENTUS SZOBOSZLAI / Dominik Szoboszlai ha rinnovato ieri il proprio contratto con il Salisburgo. Il giovanissimo talento ungherese, che continua comunque ad essere sotto la lente d'ingrandimento della Juventus, si è soffermato sul proprio futuro a 'Goal.com' confermando l'esclusiva di Calciomercato.it sull'interesse del club bianconero: "Ci sono state molte speculazioni di recente.

Certo, è un grande onore essere accostato a giganti come la Juventus, ilo l'ma in questa fase della mia carriera mi concentro solo sui miei compiti attuali e sul mio sviluppo a Salisburgo - sottolinea il 18enne centrocampista - Faccio parte di un grande club e di una squadra di grande successo. Il mio obiettivo è guadagnare un posto regolare a centrocampo. Tutto il resto può venire solo dopo".

Szoboszlai continua: "Ogni giocatore un giorno vorrebbe giocare in uno dei migliori campionati e nella Champions League. Non sono un'eccezione, ma c'è molto lavoro da fare per raggiungere questo obiettivo. Sto facendo bene, ma il viaggio è appena iniziato. Cristiano Ronaldo? Mi ha impressionato molto per la sua etica lavorativa. È sicuramente uno dei più grandi giocatori della storia. Ma cerco di andare per la mia strada e spero che un giorno possa diventare un tale idolo per i bambini come lui".

