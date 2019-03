p>CALCIOMERCATO MILAN MARCHISIO / Claudioha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' svelando un retroscena diche chiama in causa il: "E' successo due volte di essere stato cercato dai rossoneri: una cone l’altra con- ha svelato l'ex centrocampista della- Mi sono sempre arrivate tante offerte sia dall’estero che dall’Italia, per me la squadra importante oltre alla Juve è sempre stata il Milan. Però non sarei mai andato in un altro club italiano".

