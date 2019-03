INTER ICARDI / AGGIORNAMENTO 13.30 - Icardi sta effettuando lavoro personalizzato sul campo per ritrovare quella condizione persa nell'ultimo mese. Ad Appiano c'è anche l'ad Marotta che nella giornata di ieri ha trovato l'intesa con l'avvocato Nicoletti per una 'tregua' con il numero 9.

Intanto su 'La Repubblica' saltano fuori le parole che Icardi avrebbe rivolto al presidente Stevennell'ultimo (acceso) faccia a faccia: "Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, ho il 97,5% di partecipazione agli allenamenti, nessuno si è mai lamentato della mia professionalità né del mio comportamento; togliermi la fascia è stata una umiliazione inutile". Zhang jr avrebbe difeso la scelta della società esortandolo ad assumere d'ora in poi un atteggiamento più accondiscendente.

Riecco Icardi. Alle 10, come riporta 'sportmediaset', il bomber argentino ha varcato il cancello della Pinetina per svolgere la seduta di allenamento. La prima dopo la 'degradazione' e un'assenza durata ben 36 giorni. Con lui, a disposizione di Spalletti, ci saranno comunque solo i compagni non convocati dalle rispettive Nazionali. A meno di nuovi colpi di scena, Icardi tornerà tra i convocati per il big match contro la Lazio previsto al 'Meazza' dopo la sosta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui