Calciomercato Inter, insidia Zidane per Skriniar

CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR REAL MADRID ZIDANE - Il futuro di Raphael Varane, come detto, tiene banco in casa Real Madrid. Il difensore francese è dato in partenza e, secondo 'Don Balon', il Paris Saint-Germain sembra disposto a offrire 100 milioni di euro per il 25enne calciatore.

Accostato anche alla, tra le altre, Varane potrebbe, dunque, davvero dire addio alla 'Casa Blanca'. E l'allenatore Zinedineavrebbe già in mente il nome giusto per sostituirlo: Milan. Sarà difficile, però, strapparlo all'che sta trattando da tempo il prolungamento contrattuale e può contare sulla volontà dello slovacco di restare in nerazzurro , come espresso in una recente intervista.