UDINESE TUDOR / L'Udinese ricomincia da Igor Tudor, dopo l'esonero di Nicola. Per il croato, dopo l'esperienza dello scorso anno, il compito di salvare nuovamente i friulani. "Farò di tutto per non deludere la società e i tifosi dell'Udinese - ha dichiarato in conferenza stampa - La situazione non è facile ma dobbiamo dare sempre il 100%.

Voglio parlare con i fatti: tutti devono remare dalla stessa parte, solo così possiamo salvarci. La sosta delle Nazionali di certo non aiuta, ma non deve essere un alibi. Voglio una squadra aggressiva e determinata e che prenda pochi gol. Quota salvezza? Non so a quanti punti è fissata e non mi interessa: serve la mentalità giusta, solo così possiamo farcela. L'anno scorso la situazione era più complicata di quella di quest'anno, mancava meno tempo. Ma per me non cambia nulla, darò il massimo dal primo giorno".