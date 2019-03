Calciomercato Juventus, conferme su Varane: la situazione

CALCIOMERCATO JUVENTUS VARANE REAL MADRID - Raphael Varane via dal Real Madrid a fine stagione: la notizia svelata da 'L'Equipe' due giorni fa ha dato il la ad una ridda di voci di mercato. All'interno del club castigliano e nello spogliatoio, però, l'indiscrezione non ha sorpreso.

Secondo 'As', infatti, già dall'inizio di questa stagione si sarebbe visto un calciatore distratto, anche in campo, soprattutto quando è mancato capitan Sergio. E, nei momenti difficili della squadra, si sarebbe sentita tutta la sua mancanza di leadership nello spogliatoio. Per il 25enne difensore francese, in caso di conferma dell'addio, non mancheranno le offerte:e diversi club dellapotrebbero muoversi per il calciatore campione del Mondo.