Calciomercato Juventus, Romero subito: la richiesta del Genoa

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMERO GENOA / Le prestazioni di Cristian Romero convincono sempre di più la Juventus, che potrebbe anticipare il suo arrivo dal Genoa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'accordo con i rossoblu' era di farlo restare in Liguria fino al 2020, ma, come riporta 'Tuttosport',spinge per averlo a Torino già questa estate, per rinnovare la difesa bianconera. Andrebbe però rinegoziato l'accordo con il Genoa, che prevedeva 20 milioni più bonus. Per dire sì al trasferimento a giugno,chiederebbe probabilmente almenodi euro.